В Днепропетровской области мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации

Мужчина заключил соглашение со следствием.
В Днепропетровской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Покровского райсуда Днепропетровской области.
По данным суда, в мае 2024 года военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе в армии. Также он получил повестку, однако отказался от мобилизации. Он отметил, что не хочет служить, потому что у него есть малолетний ребенок. Поэтому мужчина написал заявление об отказе от мобилизации.
В ходе досудебного следствия мужчина подписал соглашение с прокурором, в котором признал свою вину.
Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 2 годам испытательного срока.
Напомним, в Кривом Роге " ограниченно пригодный" мужчина дважды отказывался брать повестку.
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