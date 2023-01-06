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В Днепропетровской области мужчина посреди улицы продавал гранатомет и патроны: фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Днепропетровской области мужчина посреди улицы продавал гранатомет и патроны: фото

Фото: ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Мужчину задержали и изъяли у него оружие.

В г. Апостолово Днепропетровской области 56-летний мужчина посреди улицы продавал гранатомет, гранаты и патроны. Его задержали.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

По данным следствия, 56-летний местный житель на одной из улиц города Апостолово торговал оружием — РПГ-18, гранатами "РГД-5" и "Ф-1", а также 120 патронами калибра 5.45 мм.

Подозреваемый был задержан 5 января. У него изъяли и отправили на экспертизу боеприпасы и деньги, вырученные от продажи.

"Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему вручили сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 5 января, российская армия по артиллерии, РСЗО, минометам и танкам 58 раз обстреляла Херсонщину. Погибли шесть человек, четверо ранены.

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Дата публикации
Просмотры
475
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