В Днепропетровской области мужчина среди улицы поиздевался над Государственным Флагом Украины

За совершенное мужчина будет отвечать перед законом.

В Синельниковском районе Днепропетровской области полиция задержала 34-летнего горожанина за надругательство над Государственным Знаменем.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел вчера, 19 декабря, в полицию поступило сообщение от старосты Маломихайловской ОТГ, который сообщил, что утром в поселке Просяна на улице Центральная мужчина сорвал закрепленный к электрической опоре Государственный Флаг Украины. После этого он бросил его на проезжую часть.

Правоохранители отследили хулигана благодаря камерам наблюдения и установили его личность. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.

"По факту следователям открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении мужчине и избрании меры пресечения. Продолжается следствие", — сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, что в Мариуполе будут судить подростка, надругавшегося над Государственным символом Украины. Парень осквернил флаг для видео и выложил его в Сеть.

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