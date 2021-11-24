В Днепропетровской области мужчина возле центрального рынка забил до смерти приятеля

В Днепропетровской области мужчина возле центрального рынка забил до смерти приятеля

За это он проведет в тюрьме более семи лет.

В Каменском Днепропетровской области мужчина проведет более семи лет в тюрьме за жестокое убийство приятеля.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, еще в августе 2019 года мужчина, ранее уже судимый и находящийся на испытательном сроке, возле центрального рынка выпивал с приятелями. В какой-то момент между ним и знакомым разгорелся конфликт, в ходе которого гражданин забил мужчину до смерти ногами и руками.

“От полученных травм потерпевший скончался. Вину злоумышленник признал полностью. Суд поддержал позицию Каменской окружной прокуратуры и назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 3 месяца”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

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