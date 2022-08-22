В Днепропетровской области мужчина зарезал товарища прямо посреди улицы

Во время конфликта подозреваемый ударил 32-летнего мужчину ножом в грудь и скрылся с места преступления.

Преступление произошло на улице Грушевского г. Каменское.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

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Следователи выяснили, что мужчины встретились на улице. Между ними возник конфликт, во время которого подозреваемый достал нож и ударил пострадавшего в грудь. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

От полученных травм потерпевший скончался в карете скорой помощи.

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области сын убил родную мать. Трагедия произошла во время конфликта – мужчина нанес женщине более 250 ножевых ударов.

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