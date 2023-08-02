В Днепропетровской области на 45 дней перекроют важную трассу: что произошло

На этом участке дороги установлены знаки.

С четверга, 3 августа, в Днепропетровской области перекроют трассу Т-04-32 Божедаровка – Малософиевка – Никополь. Ориентировочный срок выполнения работ – 45 суток.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области.

Дорожники приступают к ремонту моста через р. Базавлук. Отмечается, что движение по мосту будет запрещено. Объездной путь направлен через город Днепр.

"С 3 августа на автодороге Т – 04 – 32 Божедаровка – Малософиевка – Никополь км. 53 + 688 (с. Николаевка, Криворожский район) начинаются работы по ремонту моста через г. Базавлук", — говорится в сообщении.

Схема объезда согласована национальной полицией, установлены соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными при планировании маршрутов.

В Днепропетровской области перекроют трассу Т-04-32 Божедаровка – Малософиевка – Никополь

Напомним, после падения моста в Закарпатье движение автомобилей через реку возобновили. Отмечается, что восстановлено движение легковых автомобилей и грузового транспорта до 20 тонн по трассе Н-09.

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