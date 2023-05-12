В Днепропетровской области на поле заметили гигантский смерч (фото)

Природное явление образовалось на поле возле аграриев.
В Днепропетровской области на поле образовался настоящий смерч. Его заметили водители, передвигавшиеся по дороге.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
На кадрах видно, как на поле местные аграрии готовят поля к посевной. В то время как в сотнях метров от них образовался настоящий смерч. Пока неизвестно, нанес ли он какой-то ущерб, однако синоптики ранее сообщали, что такие погодные явления вполне нормальны и традиционны каждый год.
Напомним, что более 300 жилых домов и 3900 зданий уничтожены огнем в Курганской области (Россия) в результате опрокидывания огня на здания природных пожаров.
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