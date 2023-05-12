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В Днепропетровской области на поле заметили гигантский смерч (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
972
Время на прочтение
1 мин
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В Днепропетровской области на поле заметили гигантский смерч (фото)

Под Днепром местные заметили смерч / Фото: Скриншот

Природное явление образовалось на поле возле аграриев.

В Днепропетровской области на поле образовался настоящий смерч. Его заметили водители, передвигавшиеся по дороге.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как на поле местные аграрии готовят поля к посевной. В то время как в сотнях метров от них образовался настоящий смерч. Пока неизвестно, нанес ли он какой-то ущерб, однако синоптики ранее сообщали, что такие погодные явления вполне нормальны и традиционны каждый год.

Напомним, что более 300 жилых домов и 3900 зданий уничтожены огнем в Курганской области (Россия) в результате опрокидывания огня на здания природных пожаров.

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Дата публикации
Просмотры
972
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