В Днепропетровской области на рабочего упала стрела крана с бетонной плитой

В Днепропетровской области на рабочего упала стрела крана с бетонной плитой

Мужчину удалось живым достать из-под плиты и доставить в больницу.

В Павлограде Днепропетровской области произошел несчастный случай. Мужчину привалило бетонной плитой.

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Об этом сообщает "Днепр Час".

Инцидент произошел на территории предприятия по улице Терешкина в Павлограде. При транспортировке бетонных плит сломалась стрела крана. Она упала на находившегося под ней мужчину и его придавило плитой.

Мужчину живым удалось вытащить из-под плиты и доставить в больницу. Но через 4 часа он умер в медучреждении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Запорожье мужчина упал с 3-метровой высоты, а когда оказался на земле, его привалило сверху бетонной плитой.

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