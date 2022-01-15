В Днепропетровской области на рабочего упала стрела крана с бетонной плитой

Мужчину удалось живым достать из-под плиты и доставить в больницу.
В Павлограде Днепропетровской области произошел несчастный случай. Мужчину привалило бетонной плитой.
Об этом сообщает "Днепр Час".
Инцидент произошел на территории предприятия по улице Терешкина в Павлограде. При транспортировке бетонных плит сломалась стрела крана. Она упала на находившегося под ней мужчину и его придавило плитой.
Мужчину живым удалось вытащить из-под плиты и доставить в больницу. Но через 4 часа он умер в медучреждении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в Запорожье мужчина упал с 3-метровой высоты, а когда оказался на земле, его привалило сверху бетонной плитой.
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