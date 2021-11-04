В Днепропетровской области на скорости лоб в лоб врезались микроавтобус и легковушка: погиб мужчина, пострадал ребенок

В Днепропетровской области на скорости лоб в лоб врезались микроавтобус и легковушка: погиб мужчина, пострадал ребенок

Травмы разной степени тяжести получили еще три человека.

На Днепропетровщине утром 4 ноября произошло серьезное ДТП. На дороге не разминулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, ЧП произошло около 10:40 на автодороге Пятихатки – Кривой Рог – Широкое. Там неподалеку от поселка Полтаво-Боголюбовка Каменского района столкнулись легковушка и микроавтобус Mercedes-Benz. Что именно стало причиной аварии, сейчас неизвестно.

В результате ДТП на месте погиб 53-летний водитель одного из авто, пострадали четыре человека, в том числе ребенок 2012 года рождения.

“Сотрудниками ГСЧС осуществлен комплекс противопожарных мероприятий на месте происшествия. Сотрудниками Национальной полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП”, — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.

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