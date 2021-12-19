В Днепропетровской области на трассе столкнулись грузовик и легковушка: одно из авто от удара загорелось, заживо сгорел мужчина

На месте происшествия работали правоохранители и спасатели.
Недалеко от Кривого Рога Днепропетровской области на трассе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковушка и грузовик. Погиб один человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось на трассе Днепр – Кривой Рог – Николаев. Там столкнулись грузовик MAN и автомобиль “ЗАЗ Sens”. Что именно стало причиной ДТП, сейчас неизвестно. Однако в результате столкновения легковушка вылетела на обочину и загорелась.
На месте происшествия работали правоохранители и спасатели. После ликвидации возгорания чрезвычайники обнаружили в салоне авто тело мужчины. Его личность сейчас устанавливают.
Напомним, что масштабное ДТП произошло этой ночью в Киеве на Набережно-Рыбальской дороге в сторону Северного моста.
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