В Днепропетровской области на трассе столкнулись легковушки: погибли четыре человека

В Днепропетровской области на трассе столкнулись легковушки: погибли четыре человека

Что именно вызвало аварию, сейчас неизвестно.

В Днепропетровской области днем 13 апреля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись две легковушки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как стало известно, происшествие случилось в 12:35 на автодороге “Знаменка - Луганск - Изварино” возле поселка Дмитровка Синельниковского района. Там столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и “ВАЗ-2110”. Что именно стало причиной аварии, сейчас неизвестно.

“В результате лобового столкновения водитель и две пассажирки автомобиля “ВАЗ-2110” погибли на месте. Мужчину, который находился за рулем Chevrolet Lacetti, пытались спасти медицинские работники. Но от полученных травм пострадавший погиб”, – рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Напомним, что на Львовщине в аварии погибла женщина и двое детей.

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