В Днепропетровской области нашли без сознания девушку, которая считалась пропавшей без вести

Девушку госпитализировали в больницу.

В Днепропетровской области нашли без сознания 20-летнюю девушку, которая с 5 февраля считалась пропавшей без вести.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось в районе цветочного рынка в Павлограде. Последний раз девушку там видели около 18:00. С тех пор она не выходила на связь с родными и близкими.

Нашли ее спустя несколько дней возле поселка Карабиновка Павлоградского района. Девушка лежала на земле без сознания. Обнаружили пропавшую волонтеры, которые занимались ее поисками.

Девушку госпитализировали в больницу. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

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