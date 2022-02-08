В Днепропетровской области нашли без сознания девушку, которая считалась пропавшей без вести

Девушку госпитализировали в больницу.
В Днепропетровской области нашли без сознания 20-летнюю девушку, которая с 5 февраля считалась пропавшей без вести.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось в районе цветочного рынка в Павлограде. Последний раз девушку там видели около 18:00. С тех пор она не выходила на связь с родными и близкими.
Нашли ее спустя несколько дней возле поселка Карабиновка Павлоградского района. Девушка лежала на земле без сознания. Обнаружили пропавшую волонтеры, которые занимались ее поисками.
Девушку госпитализировали в больницу. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Читайте также:
- В Украине в "красную" зону занесли еще три области
- Расстрел солдат в Днепре: в Сети показали, в каких условиях содержится "днепровский стрелок"
- В Донецкой области в частном доме во время пожара погибли двое детей