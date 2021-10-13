В Днепропетровской области нашли двух сестер, которые пошли гулять с собакой и пропали: в каком они состоянии

В Днепропетровской области нашли двух сестер, которые пошли гулять с собакой и пропали: в каком они состоянии

Школьницы ушли из дома еще 9 октября.

В Днепропетровской области правоохранители разыскали двух сестер, которые 9 октября пошли гулять с собакой и пропали без вести.

Об этом сообщили в Павлоградском управлении Нацполиции.

"Спасибо представителям СМИ и всем неравнодушным гражданам. Местонахождение несовершеннолетних установлено. Девушек передали родителям. Жертвами преступления дети не стали", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции.

Где именно находились девушки и в результате чего они исчезли, правоохранители не уточнили.

Напомним, что в Николаеве задержали киллера, которого подозревают в покушении на бизнесмена.

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