В Днепропетровской области нашли двух сестер, которые пошли гулять с собакой и пропали: в каком они состоянии

Школьницы ушли из дома еще 9 октября.
В Днепропетровской области правоохранители разыскали двух сестер, которые 9 октября пошли гулять с собакой и пропали без вести.
Об этом сообщили в Павлоградском управлении Нацполиции.
"Спасибо представителям СМИ и всем неравнодушным гражданам. Местонахождение несовершеннолетних установлено. Девушек передали родителям. Жертвами преступления дети не стали", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции.
Где именно находились девушки и в результате чего они исчезли, правоохранители не уточнили.
Напомним, что в Николаеве задержали киллера, которого подозревают в покушении на бизнесмена.