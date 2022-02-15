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В Днепропетровской области нашли мертвым 6-летнего мальчика, который загадочно исчез— волонтеры

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В Днепропетровской области нашли мертвым 6-летнего мальчика, который загадочно исчез— волонтеры

Фото: волонтерская группа "Поиск пропавших детей"

30 марта ребенок бы праздновал свой 7 год рождения.

В с. Новопавловка Днепропетровской области во вторник, 15 февраля, нашли мертвым 6-летнего мальчика, который загадочно исчез накануне.

Об этом сообщили в волонтерской группе "Поиск пропавших детей".

Как сообщили волонтеры 6-летний Ярослав Г. пропал 15 февраля в с. Новопавловка Днепропетровской области. Мальчика отправились искать волонтеры и полиция. Впоследствии они сообщили, что мальчик был найден мертвым.

По предварительным данным, ребенок утонул. 30 марта ребенок бы праздновал свой 7 год рождения.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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