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В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию: детали
На Днепропетровщине стартовала обязательная эвакуация в принудительном порядке семей с детьми из четырех сел.
В Днепропетровской области введена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми или их законными представителями из сел Колона Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка.
Об этом сообщила Межевская СТГ.
Соответствующее распоряжение № 7963/0/527-25 25 апреля 2025 года подписал глава областной военной администрации Сергей Лысак.
«Эвакуация будет осуществляться транспортными средствами по предварительному согласованию даты и времени выезда с обязательной регистрацией в сборном пункте с-ща Межевая», — говорится в сообщении.
Что взять с собой?
Документы, деньги и банковские карты;
Лекарства, воду и еду на несколько дней;
Телефон с зарядным устройством;
Теплую одежду, обувь и необходимые вещи.
Напомним, военный эксперт ответил, сует ли враг на Днепропетровщину.