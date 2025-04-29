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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию: детали

На Днепропетровщине стартовала обязательная эвакуация в принудительном порядке семей с детьми из четырех сел.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Принудительная эвакуация

Эвакуация в Днепропетровской области / © facebook/Андрей Небытов

В Днепропетровской области введена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми или их законными представителями из сел Колона Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка.

Об этом сообщила Межевская СТГ.

Соответствующее распоряжение № 7963/0/527-25 25 апреля 2025 года подписал глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Эвакуация будет осуществляться транспортными средствами по предварительному согласованию даты и времени выезда с обязательной регистрацией в сборном пункте с-ща Межевая», — говорится в сообщении.

Что взять с собой?

  • Документы, деньги и банковские карты;

  • Лекарства, воду и еду на несколько дней;

  • Телефон с зарядным устройством;

  • Теплую одежду, обувь и необходимые вещи.

Напомним, военный эксперт ответил, сует ли враг на Днепропетровщину.

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