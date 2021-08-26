В Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение: какой будет погода

Ожидаются дожди, грозы и порывы сильного ветра.
В Днепропетровской области синоптики на 26 августа объявили штормовое предупреждение. Местами ожидаются дожди с градом и порывы сильного ветра.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
В четверг, 26 августа, температура воздуха днем составит 26—28 градусов. Днем возможен кратковременный дождь, ночью ожидается дождь с грозой.
Днем в пятницу, 27 августа, прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Воздух прогреется до 24—26 градусов.
28 августа погода особо не изменится: солнце время от времени будет прятаться за облаками, а температура воздуха составит 27—29 градусов.
Жарко будет в воскресенье, 29 августа. Воздух прогреется до 31—33 градусов. К тому же, будет практически безветренно.
Напомним, что погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. На украинцев ждет жара, дожди и резкое похолодание.