В Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение: какой будет погода

В Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение: какой будет погода

Первые дни осени окажутся дождливыми и прохладными.

В Днепропетровской области 2 сентября объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы сильного ветра, дожди и грозы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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Во вторник, 2 сентября, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с порывами до 15—20 метров в секунду. Значительно опустится и столбик термометра: днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью — до 16.

3 сентября прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

4 сентября дождя не будет. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью — до 13.

Напомним, что из-за погодных условий задерживается ряд поездов в разных регионах.

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