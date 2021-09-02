В Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение: какой будет погода

Первые дни осени окажутся дождливыми и прохладными.
В Днепропетровской области 2 сентября объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы сильного ветра, дожди и грозы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Во вторник, 2 сентября, синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с порывами до 15—20 метров в секунду. Значительно опустится и столбик термометра: днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью — до 16.
3 сентября прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
4 сентября дождя не будет. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью — до 13.
Напомним, что из-за погодных условий задерживается ряд поездов в разных регионах.