В Днепропетровской области огнеборцы тушат масштабный пожар: горят восемь гектаров травы и камыша

Пожар случился из-за поджигателей.
В Днепропетровской области пожарные вчера, 26 марта, в 15:10 начали тушить масштабный пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пламя вспыхнуло из-за того, что поджигатели подожгли сухую траву и камыши. Общая площадь пожара составляет восемь гектаров.
"К пожарно-спасательным работам привлечены четыре пожарные части города Днепр и местные пожарные команды двух поселков области. "Спасибо" вам поджигатели за то, что прислушиваетесь к советам спасателей!" – говорится в сообщении.
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