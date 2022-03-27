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В Днепропетровской области огнеборцы тушат масштабный пожар: горят восемь гектаров травы и камыша

В Днепропетровской области огнеборцы тушат масштабный пожар: горят восемь гектаров травы и камыша

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В Днепропетровской области огнеборцы тушат масштабный пожар: горят восемь гектаров травы и камыша

Пожар в Днепропетровской области / Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар случился из-за поджигателей.

В Днепропетровской области пожарные вчера, 26 марта, в 15:10 начали тушить масштабный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пламя вспыхнуло из-за того, что поджигатели подожгли сухую траву и камыши. Общая площадь пожара составляет восемь гектаров.

Пожар в Днепропетровской области / © Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области
Пожар в Днепропетровской области / Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

"К пожарно-спасательным работам привлечены четыре пожарные части города Днепр и местные пожарные команды двух поселков области. "Спасибо" вам поджигатели за то, что прислушиваетесь к советам спасателей!" – говорится в сообщении.

Пожар в Днепропетровской области / © Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области
Пожар в Днепропетровской области / Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

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