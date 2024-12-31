В Днепропетровской области отец избил сына до смерти: мужчину задержали

Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.
В городе Пятихатки на Днепропетровщине отец избил трехлетнего ребенка деревянной палкой и руками.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
По данным полиции, 23 декабря мальчика с тяжелыми травмами доставили в больницу в реанимационное отделение, где он боролся за жизнь. Впоследствии, 27 декабря ребенок скончался.
Правоохранители установили, что к избиению ребенка причастен его 33-летний отец. Как выяснилось, родители мальчика вместе не проживали. Но в последнее время за ребенком чаще наблюдал мужчина.
Полицейские провели первоочередные следственные действия и задержали злоумышленника.
Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения — содержание под стражей.
Напомним, в Виннице посреди урока военный избил учителя трудового обучения.
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