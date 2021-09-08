В Днепропетровской области ожидаются первые заморозки: какой будет погода в ближайшие дни

В Днепропетровской области ожидаются первые заморозки: какой будет погода в ближайшие дни

В то же время на территории области сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

В Днепропетровской области синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. На территории региона ожидаются заморозки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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В среду, 8 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 17—22 градусов, ночью опустится до 0—2.

9 и 10 сентября существенных осадков не ожидается. Возможна небольшая облачность. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до 24 градусов, ночью опустится до 3 градусов.

В то же время на территории области сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

Напомним, что, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, осень в этому году будет преимущественно холодной и дождливой. В сентябре еще будут теплые дни, в начале первого месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, которая сохранится и в октябре.

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