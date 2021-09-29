В Днепропетровской области ожидаются заморозки: когда ждать похолодание

Заморозки прогнозируются во всех уголках области.

В Днепропетровской области синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Ожидаются заморозки на поверхности грунта.

Об этом на своей странице в соцсети написал начальник областного гидрометцентра Василий Гринчак.

Так, на территории области с 30 сентября по 3 октября будет держаться чрезвычайный уровень опасности первого класса. В Днепре и в других частях региона температура на поверхности почвы и в воздухе опустится до 0-4 градусов.

Ранее мы писали о глобальных изменениях погоды. По данным синоптиков, мы живем в условиях системного повышения температуры.

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