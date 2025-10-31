В Днепропетровской области парень совершил двойное убийство

Злоумышленник задержан / © pixabay.com

Реклама

В Каменском 25-летний парень убил родную бабушку и 52-летнюю местную жительницу.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Следователи установили, что в квартире произошел конфликт между внуком и его бабушкой.

Реклама

«Во время ссоры мужчина несколько раз ударил 72-летнюю женщину швейной машинкой. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе досудебного расследования полицейские установили, что фигурант причастен к еще одному тяжкому преступлению. В преддверии трагедии мужчина избил 52-летнюю местную жительницу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице.

После завершения досудебного расследования следователи направили обвинительные акты в суд.

Напомним, в Киевской области 48-летний мужчина после ссоры до смерти избил свою сожительницу. Подозреваемый был задержан, ему грозит до 10 лет заключения.