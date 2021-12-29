В Днепропетровской области по программе "Большая стройка" открыли 100 новых объектов за год

В Днепропетровской области по программе "Большая стройка" открыли 100 новых объектов за год

Благодаря строительству и ремонту детских садов создано 500 новых мест для малышей.

Днепропетровская область оказалась одним из лидеров в выполнении программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка"

В области за 2021 год сдали около 100 объектов социальной инфраструктуры и более 500 км дорог, пишет УНИАН.

"Обновляли детсады и школы. Ремонтировали дороги. Строили амбулатории. Реконструировали стадионы. Приобрели современное медицинское оборудование и новые "скорые". Продолжаем работать", - заявил глава ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Благодаря строительству и ремонту детских садов в Покрове, Старых Кодаках, Пятихатках, и Чкалово создано 500 новых мест для детей. Сейчас продолжается строительство нового садика в Червоногригоровке и ремонт еще трех в Кривом Роге.

"Все учебные заведения проектируют и оснащают с учетом нужд детей с инвалидностью. В ДнепрОГА называют несколько основных параметров успешного проекта: инклюзивность, энергоэффективность, современный дизайн. Все это - гарантия того, что дети захотят туда ходить", - говорится в материале.

В этом году отремонтировали Мариинскую гимназию в Днепре, а также школы в Петропавловке, Сурско-Литовском, Апостолово и Днепре. Начали реконструкцию 5 школ Кривого Рога, а также Божедаровской и Лиховской школ. Всего в течение 2021 года создали 2 500 мест для учеников в обновленных школах.

"Еще один интересный тип объектов, которые развивают в Днепропетровской области – малые групповые дома для детей, оставшихся без родительской опеки. Они рассчитаны в среднем на 10 детей и больше похожи на загородные коттеджи, нежели на стандартный приют", - пишет СМИ.

Такие дома, позволяющие создать атмосферу, максимально приближенную к семейной, в 2021 году открыли в Богдановке, Каменском, Петриковке, Покрове, Раевке и Соленом, следующие строят в Васильковке, Петровке и Вакулово.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что по программе "Большое строительство" в Украине было открыто более 150 детских садов и 200 новых школ.