В Днепропетровской области по программе Зеленского сводят седьмой дом для детей-сирот

В Днепропетровской области по программе Зеленского сводят седьмой дом для детей-сирот

Новый дом для детей-сирот строится недалеко от школы у новой сельской амбулатории.

По программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в поселке Вакулова в Днепропетровской области началось строительство современного группового дома для детей-сирот, который станет уже седьмым в этой области.

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской ОГА.

Новый дом для детей-сирот строится недалеко от школы у новой сельской амбулатории. Он будет рассчитан на постоянное проживание 10 детей в возрасте от 3 до 18 лет.

«Обстановка в домах максимально приближена к домашней. Чтобы малышей было комфортно и уютно», — рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Подрядчик уже провел подготовительные работы перед заливкой бетоном фундамента. По проекту, здание будет одноэтажным. В нем будут утеплены фасад и кровля. Здесь будет оборудована также просторная терраса и площадка для игр и занятий спортом.

Всего в доме будет 5 спален, по одной на двух воспитанников. Игровая, гостиная, кухня и столовая будут объединены в одну большую комнату-студию.

С детьми в доме круглосуточно будут находиться также педагоги. Комфортные условия позволят детям более свободно адаптироваться к будущей самостоятельной жизни. Все дети — жители дома будут посещать обычные детский сад и школу.

Для Днепропетровской области это будет уже седьмой современный дом для детей-сирот. Ранее подобные дома уже построили в Богдановке, Каменском, Петриковке, Покрове, Раивци и Соленом.

Параллельно с домом в Вакулова пока строится еще один дом в Петровке Синельниковского района.

Напомним, строительство объектов социальной инфраструктуры является важной составляющей программы Владимира Зеленского «Большая стройка». В ходе «Большого строительства» во всех регионах реконструируются и строятся сотни школ, детских садов, спортивных объектов и медицинских учреждений.

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