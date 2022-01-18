В Днепропетровской области под суд отправили воспитательницу детского сада, которая пользовалась фейковым ковид-сертификатом

В Днепропетровской области под суд отправили воспитательницу детского сада, которая пользовалась фейковым ковид-сертификатом

Женщине грозит ограничение свободы на срок до двух лет.

В Каменском Днепропетровской области под суд отправили воспитательницу детского сада, которая использовала поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Как выяснилось, воспитательница предъявила полицейскому сертификат о прохождении вакцинации от COVI-19. Впоследствии оказалось, что он — фейковый, а купила его женщина в Интернете.

"Каменской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении учителя детсада за использование заведомо подложного документа", — сообщили в прокуратуре области.

Женщине грозит ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что вакцинация против COVID-19 для подростков стала проще. Теперь для этого не нужно предоставлять справку о рутинных прививках ребенка.

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