Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В Днепропетровской области под суд отправили воспитательницу детского сада, которая пользовалась фейковым ковид-сертификатом

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Днепропетровской области под суд отправили воспитательницу детского сада, которая пользовалась фейковым ковид-сертификатом

УНИАН

Женщине грозит ограничение свободы на срок до двух лет.

В Каменском Днепропетровской области под суд отправили воспитательницу детского сада, которая использовала поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Как выяснилось, воспитательница предъявила полицейскому сертификат о прохождении вакцинации от COVI-19. Впоследствии оказалось, что он — фейковый, а купила его женщина в Интернете.

"Каменской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении учителя детсада за использование заведомо подложного документа", — сообщили в прокуратуре области.

Женщине грозит ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что вакцинация против COVID-19 для подростков стала проще. Теперь для этого не нужно предоставлять справку о рутинных прививках ребенка.

Читайте также:

Виталий Кличко второй раз заболел коронавирусом | Новости Киева

Виталий Кличко второй раз заболел коронавирусом | Новости Киева
Следующая публикация