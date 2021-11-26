В Днепропетровской области подрались работницы музея: одну пострадавшую забрали в больницу

В Днепропетровской области подрались работницы музея: одну пострадавшую забрали в больницу

Одну из участниц конфликта забрали в больницу.

В Никополе в местном музее произошла драка. Между собой подрались две работницы музея.

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Об этом сообщает пресс-служба Никопольского районного управления полиции.

Инцидент произошел в музее в Никополе вчера, 25 ноября. 61-летняя пострадавшая получила травмы средней тяжести. Полиция начала досудебное расследование.

Инцидент произошел 25 ноября в краеведческом музее Никополя около 13:30. Между собой поконфликтовали две работницы музея.

"В результате инцидента 61-летняя сотрудница получила травму и была доставлена в больницу. По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (Умышленное средней тяжести телесное повреждение)", — отметили в полиции.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, что в Кривом Роге люди на остановке общественного транспорта устроили драку за место в маршрутке.

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