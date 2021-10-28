В Днепропетровской области полицейский спровоцировал смертельное ДТП: на месте погиб мужчина

Правоохранителю грозит до восьми лет тюрьмы.

В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранитель Криворожского управления полиции спровоцировал смертельное ДТП. В результате аварии погиб 40-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР Украины.

Как стало известно, полицейский во время движения на автомобиле выехал на "встречку", чтобы совершить обгон. В этот момент он задел BMW, а когда пытался вернуться на свою полосу движения, столкнулся с легковушкой "ЗАЗ", которая по инерции влетел в Volkswagen и автобус "Богдан".

“От полученных травм 40-летний водитель автомобиля "ЗАЗ" погиб. Остальные участники происшествия не пострадали. Предварительно установлено, что правоохранитель был трезв. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 286 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть пострадавшего”) УК Украины”, — подчеркнули в пресс-службе ГБР.

Если в суде будет доказана вина правоохранителя, за решетку он отправится на срок до восьми лет.

Напомним, что в Харькове произошло смертельное ДТП. Там водитель легковушки на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль.

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