В Днепропетровской области поминальный ужин закончился убийством

У потерпевшего произошел на улице конфликт с прохожим.

В Никополе Днепропетровской области мужчина ударил в лицо прохожего. В результате чего тот упал и ударился головой об асфальт. Впоследствии пострадавший скончался.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный".

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Как стало известно, происшествие случилось после поминального ужина. Мужчина проводил его с родственниками. После этого он вышел на улицу, где у него завязался конфликт с прохожим. Тот ударил гражданина в лицо кулаком. Потерпевший упал, ударился головой об землю и отключился. Позже его обнаружили местные.

Гражданин пришел в себя, однако от медицинской помощи отказался и пошел домой. Впоследствии его состоянии ухудшилось. Его госпитализировали в больницу, где он скончался.

По факту случившегося стражи порядка провели розыскные мероприятия, в рамках которых нашли подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Его задержали. Продолжается досудебное расследование.

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