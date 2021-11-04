В Днепропетровской области поминальный ужин закончился убийством

У потерпевшего произошел на улице конфликт с прохожим.
В Никополе Днепропетровской области мужчина ударил в лицо прохожего. В результате чего тот упал и ударился головой об асфальт. Впоследствии пострадавший скончался.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный".
Как стало известно, происшествие случилось после поминального ужина. Мужчина проводил его с родственниками. После этого он вышел на улицу, где у него завязался конфликт с прохожим. Тот ударил гражданина в лицо кулаком. Потерпевший упал, ударился головой об землю и отключился. Позже его обнаружили местные.
Гражданин пришел в себя, однако от медицинской помощи отказался и пошел домой. Впоследствии его состоянии ухудшилось. Его госпитализировали в больницу, где он скончался.
По факту случившегося стражи порядка провели розыскные мероприятия, в рамках которых нашли подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Его задержали. Продолжается досудебное расследование.
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