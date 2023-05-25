В Днепропетровской области пожилой водитель наехал на полицейского

В Кривом Роге 61-летний водитель наехал на правоохранителя и пытался скрыться с места происшествия.

Об этом информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"...23 мая инспекторы патрульной полиции обнаружили автомобиль "Chevrolet", препятствовавший движению другим транспортным средствам. Во время разговора с патрульными водитель сел в автомобиль и наехал на полицейского, выполнявшего свои служебные обязанности", — говорится в сообщении.

Правоохранитель получил телесные травмы. Нарушителя задержали и объявили ему о подозрении.

Ранее мы сообщали, о жутком ДТП в Днепропетровской области при участии трех автомобилей. В результате инцидента погибли две пожилые женщины и мужчина.