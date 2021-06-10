В Днепропетровской области правоохранители разыскивают мужчину, который до смерти забил собственную мать

36-летнему мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В Днепропетровской области правоохранители разыскивают мужчину, который подозревается в убийстве собственной матери.



Об этом сообщили в областном главке полиции.

Так, следователи установили, что 3 июня между 36-летним жителем Марганца и его матерью возник конфликт. В результате чего мужчина избил женщину, которая впоследствии от полученных травм скончалась в больнице.



"9 июня следователи по согласованию с окружной прокуратурой заочно объявили мужчине подозрение по ч. 2 ст. 121 ( "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть") УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет ", — подчеркнули в областном главке полиции.



Напомним, что в Днепре отец 11-летнего мальчика, которого убили и изнасиловали, расправился с "педофилом".

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