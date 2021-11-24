В Днепропетровской области преподаватель интерната избил и изнасиловал 13-летнюю девушку

За это ему грозит до пяти лет тюрьмы.
В одном из интернатов в Днепропетровской области преподаватель изнасиловал 13-летнюю девушку.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось в поселке Саксагань Каменского района. О случившемся в полицию сообщила бабушка девочки. Она рассказала, что мужчина ударил ее несовершеннолетнюю внучку по лицу, заклеил рот липкой лентой, после чего изнасиловал.
“Открыто уголовное производство по 156-ой статье (“Развращение несовершеннолетних”) УК Украины. Назначены соответствующие экспертизы”, – отметила пресс-секретарь Нацполиции области Анна Старчевская.
Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он отправится на срок до пяти лет.
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