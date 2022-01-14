В Днепропетровской области преступники с помощью тротиловых шашек взорвали банкомат

Взрывные устройства сдетонировали и буквально терминал "вывернули наизнанку".
В Покрове Днепропетровской области ночью 14 января неизвестные взорвали банкомат.
Об этом пишет местное издание "Никопольская правда".
Как стало известно, происшествие случилось около 02:00 на улице Киевской. Неизвестные заложили в банкомат, расположенный в здании магазина, две тротиловые шашки.
Взрывные устройства сдетонировали и буквально “вывернули наизнанку” терминал. Однако до налички преступники добраться так и не смогли.
Сейчас стражи порядка разыскивают подозреваемых в совершении преступления.
Напомним, что за сутки по всей Украине солгали о заложенной взрывчатке в 600 объектах. Правоохранители говорят, что проверили каждый из них. Ни один не подтвержден.
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