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В Днепропетровской области применят экстренные отключения света: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Днепропетровской области применят экстренные отключения света: что произошло

Фото: Associated Press

В регионе графики бездействуют.

В пятницу, 13 января, в Днепропетровской области будут применяться экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили на сайте компании "ДТЭК Днепровские электросети".

Отмечается, что графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Накануне в компании сообщали, что количество отключений увеличивается из-за усиления морозов и чаще использования обогревателей, а также возвращения промышленных предприятий к работе. Кроме того, энергосистема до сих пор приходит в себя от обстрелов. В ней сохраняется существенный дефицит электроэнергии, отмечают в ДТЭК.

Напомним, с 1 января Украина импортирует небольшие объемы электроэнергии из европейских стран. В Минэнерго рассчитывают, что поставки будут увеличиваться. Объемы поставок будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков.

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Дата публикации
Просмотры
1209
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