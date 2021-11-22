В Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме: заживо сгорел мужчина

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
В Каменском Днепропетровской области ночью 22 ноября произошел серьезный пожар. В результате происшествия заживо сгорел мужчина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как стало известно, происшествие случилось на первом этаже двухэтажного дома на улице Нежинской в Заводском районе города. Там огонь загорелся в спальной комнате и в считанные минуты распространился по всему помещению. Также была угроза того, что пламя охватит весь дом.
В результате пожара погиб 63-летний мужчина. Его тело спасатели обнаружили во время тушения огня.
“Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1958 года рождения без признаков жизни. Возгорание локализовано в 04:55 и полностью ликвидировано в 05:11”, — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.
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