В Днепропетровской области произошла авария на железнодорожной станции: вытекла серная кислота

Загрязненную территорию обработали: спасатели разбавили вещество, которое вытекло.

В Днепропетровской области произошла утечка серной кислоты.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 июня.

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Аварийная ситуация с опасным грузом произошла на железнодорожной застанции Синельниково. В цистерне вырвало предохранительный клапан и на землю вылилось около тонны серной кислоты. Предполагают, что произошло это из-за перегрева ядовитого вещества.

Цистерну быстро отключили от соседних вагонов и оттащили на запасной путь. Там резервуар с серной кислотой охладили пеной: для этого задействовали пожарный поезд. Загрязненную территорию обработали: спасатели разбавили вещество, вытекла.

Новости Украины: в Днепропетровской области произошла утечка серной кислоты

Как сообщалось ранее, на Волыни в буферной зоне таможенного поста "Доманово" Ратнивского района разлилась неконцентрированная азотная кислота. Произошла разгерметизация одной из трех секций автоцистерны весом 23 тонны.

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