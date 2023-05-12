В Днепропетровской области произошло ДТП с тремя автомобилями: есть погибшие и пострадавшие

Среди жертв есть, в частности, две пожилые женщины

В четверг, 11 мая, в Днепропетровской области произошло ужасное ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли три человека.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

"ДТП с участием трех легковых авто произошло вблизи с. Приднепровское Никопольского района. В одном из автомобилей спасатели деблокировали тело мужчины, 1980 г.р. Также в этом же транспортном средстве погибли еще два человека: женщина, 1938 г.р. и мужчина, 1970 г.р.", — говорится в сообщении.

Еще три человека пострадали. Госпитализировали мужчину и пожилую женщину, еще одному мужчине оказали помощь на месте происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. На Лукьяновке маршрутка на скорости влетела в автомобиль, несколько карет скорой помощи прибыли на место происшествия.