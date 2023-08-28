В Днепропетровской области работает ПВО – украинские военные

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В Днепропетровской области из-за ракетной опасности объявили воздушную тревогу.

Позже Воздушные Силы ВСУ сообщили о работе ПВО в области.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью – советуют украинские военные.

"Полтавская, Днепропетровская области – находитесь в укрытии!", — позже отметили в ПС ВСУ.

Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

Напомним, что ранее значительную часть Украины охватила воздушная тревога.