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В Днепропетровской области работает ПВО – украинские военные

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
823
Время на прочтение
1 мин
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В Днепропетровской области работает ПВО – украинские военные

Вероятно, враг запустил по Украине "Калибры"

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В Днепропетровской области из-за ракетной опасности объявили воздушную тревогу.

Позже Воздушные Силы ВСУ сообщили о работе ПВО в области.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью – советуют украинские военные.

"Полтавская, Днепропетровская области – находитесь в укрытии!", — позже отметили в ПС ВСУ.

Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

Напомним, что ранее значительную часть Украины охватила воздушная тревога.

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Дата публикации
Просмотры
823
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