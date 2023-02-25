В Днепропетровской области раздаются взрывы: работает ПВО

В ночь на 25 февраля в ряде украинских областях была объявлена воздушная тревога.
В части из них в течение часа уже дали отвод, однако некоторые из них еще оставляют «красными».
В частности, в мониторинговых пабликах говорится, что во время воздушной тревоги Херсон обстреливали из вражеских «Градов».
Также во время воздушной тревоги в Днепропетровской области раздаются взрывы. Сообщается о работе ПВО.
Донецкач область оказалась под обстрелом из ЗРК С-300 из-под Камыш-Зари Пологовского района.
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Также ночью в Кривом Роге был слышен взрыв. Подробности инцидента пока неизвестны.
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