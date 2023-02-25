Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Днепропетровской области раздаются взрывы: работает ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1406
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Днепропетровской области раздаются взрывы: работает ПВО

Фото: ТСН.ua

В ночь на 25 февраля в ряде украинских областях была объявлена воздушная тревога.

В части из них в течение часа уже дали отвод, однако некоторые из них еще оставляют «красными».

В частности, в мониторинговых пабликах говорится, что во время воздушной тревоги Херсон обстреливали из вражеских «Градов».

Также во время воздушной тревоги в Днепропетровской области раздаются взрывы. Сообщается о работе ПВО.

Донецкач область оказалась под обстрелом из ЗРК С-300 из-под Камыш-Зари Пологовского района.

Информация проверяется и уточняется. Следите за последующими сообщениями.

Также ночью в Кривом Роге был слышен взрыв. Подробности инцидента пока неизвестны.

Читайте также:

ПВО сработало: большинство ракет врага были сбиты над Украиной

ПВО сработало: большинство ракет врага были сбиты над Украиной

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1406
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация