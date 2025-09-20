- Дата публикации
В Днепропетровской области раздаются взрывы: регион под атакой российских БпЛА
Днепропетровск находится под атакой беспилотников.
В ночь на 20 сентября в Павлограде прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Павлограде на Днепропетровщине были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.
Кроме того, позже издание сообщило о взрывах, раздававшихся в Днепре.
В Днепропетровской области зафиксировано большое количество БпЛА соперника, которые атакуют Днепр и Павлоград.
Ранее сообщалось, что в ночь на 18 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами.
Мы ранее информировали, что в Минобороны РФ рапортовали, что отрабатывали удары «Кинжалами» по НАТО.