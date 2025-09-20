ТСН в социальных сетях

В Днепропетровской области раздаются взрывы: регион под атакой российских БпЛА

Днепропетровск находится под атакой беспилотников.

Игорь Бережанский
Днепропетровщину атакуют БпЛА

Днепропетровщину атакуют БпЛА / © Associated Press

В ночь на 20 сентября в Павлограде прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Павлограде на Днепропетровщине были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Кроме того, позже издание сообщило о взрывах, раздававшихся в Днепре.

В Днепропетровской области зафиксировано большое количество БпЛА соперника, которые атакуют Днепр и Павлоград.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами.

Мы ранее информировали, что в Минобороны РФ рапортовали, что отрабатывали удары «Кинжалами» по НАТО.

