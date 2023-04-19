В Днепропетровской области разминировали сельхозугодия: что известно

За год войны в области обезвредили более шести тысяч взрывоопасных предметов.

В Днепропетровской области пиротехники завершили разминирование сельскохозяйственных угодий, чтобы туда могла выйти аграрная техника. После того как земля подсохнет, там будут сеять подсолнух.

Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

"Пиротехники завершили обследование сельхозугодий области. Тех полей, которые нуждались в разминировании в первую очередь, чтобы туда могла выйти аграрная техника", – написал он.

По его информации, специалисты работали в Криворожском районе. Осмотрели 2645 гектаров. Обезвредили почти 25 вражеских боеприпасов.

Всего в регионе с начала полномасштабного вторжения обезвредили более шести тысяч взрывоопасных предметов.

"Разминирование пиротехники продолжают и сейчас. К сожалению, работы у них еще много. И агрессор добавляет ее каждый день, обстреливая наши мирные города и села", — объяснил Лысак.

Напомним, британские разведчики считают, что для разминирования Украины понадобится минимум десятилетие. С начала российского вторжения было зарегистрировано более 750 жертв мин среди мирного населения. Больше всего страдают освободившиеся территории Херсонской и Харьковской областей.

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