В Днепропетровской области россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре: без света ряд населенных пунктов

В общинах тоже перебои с водой.

В ночь на 19 октября российская армия атаковала Днепропетровщину. Оккупанты накрыли огнем Криворожский и Никопольский районы.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Криворожском районе россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре. Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской общинах один из районов Кривого Рога. Также обесточены насосные станции местных водоканалов. В общинах тоже перебои с водой.

В Кривом Роге в результате вражеской атаки поврежден двухэтажный дом. По предварительной информации, люди не пострадали. На месте работают спасатели и милиционеры.

Никопольский район российские оккупационные обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. На Марганецкую и Красногригорьевскую общины враг выпустил до 60 снарядов. Люди не пострадали, но повреждены жилые дома.

Напомним, утром 18 октября армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Харькову, Днепру, Житомиру, Киеву. В частности, в столице было три "прилета" в объект энергосбережения на Левом берегу Киева. Появились перебои со светом и водоснабжением.

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