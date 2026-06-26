Россияне обстреляли микроавтобус в Никополе

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В пятницу, 26 июня, враг с помощью FPV-дрона атаковал микроавтобус в городе Никополь Днепропетровской области. В результате удара погибли два человека, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Среди пострадавших в результате вражеского обстрела — две 12-летние девочки. Детей немедленно госпитализировали в больницу, в настоящее время медики оценивают их состояние как средней тяжести.

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Кроме того, госпитализация потребовалась еще пяти взрослым. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое — это мужчины в возрасте 54 и 43 лет, а также 46-летняя женщина.

Остальные раненые жители получили необходимую медицинскую помощь и будут проходить курс лечения амбулаторно под наблюдением врачей. На месте атаки зафиксированы серьезные разрушения, микроавтобус полностью разбит.

Напомним, ранее россияне умышленно атаковали FPV-дроном мирных жителей на дороге в Никополе, убив троих человек, среди которых были 87-летняя женщина, ее 51-летний сын и человек в колесном кресле, причем, по словам властей, стреляли сознательно, видя жертв.

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