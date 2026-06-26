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В Днепропетровской области россияне обстреляли микроавтобус: есть погибшие, среди раненых — дети
В результате удара, нанесенного россиянами по микроавтобусу в Никополе, два человека погибли, а среди раненых — две 12-летние девочки.
В пятницу, 26 июня, враг с помощью FPV-дрона атаковал микроавтобус в городе Никополь Днепропетровской области. В результате удара погибли два человека, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Среди пострадавших в результате вражеского обстрела — две 12-летние девочки. Детей немедленно госпитализировали в больницу, в настоящее время медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Кроме того, госпитализация потребовалась еще пяти взрослым. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое — это мужчины в возрасте 54 и 43 лет, а также 46-летняя женщина.
Остальные раненые жители получили необходимую медицинскую помощь и будут проходить курс лечения амбулаторно под наблюдением врачей. На месте атаки зафиксированы серьезные разрушения, микроавтобус полностью разбит.
Напомним, ранее россияне умышленно атаковали FPV-дроном мирных жителей на дороге в Никополе, убив троих человек, среди которых были 87-летняя женщина, ее 51-летний сын и человек в колесном кресле, причем, по словам властей, стреляли сознательно, видя жертв.
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