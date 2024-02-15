В Днепропетровской области россияне ударили по объектам гражданской инфраструктуры

Также известно, что работала ПВО.

На рассвете четверга, 15 февраля, российская армия атаковала ракетами Днепропетровщину. Произошли "прилеты" по объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

"Утро на Днепропетровщине началось со взрывов. Враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Также Лысак сообщил о работе сил ПВО в области. Детали обещает предоставить позже.

Как сообщалось, ночью Россия ударила ракетами по Львову. Во время воздушной тревоги произошло попадание. Информации о потерпевших пока нет.

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