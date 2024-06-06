В Днепропетровской области российский дрон попал в рейсовый автобус: что известно

Есть потерпевшие.
Российские оккупационные войска атаковали беспилотниками Никополь в Днепропетровской области. Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Возник пожар.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
В результате атаки дрона пострадали находившиеся внутри пассажиры — это мужчины 52, 65 и 73 лет, а также 38-летняя женщина.
Кроме того, из-за ударов оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, три частных дома, хозяйственная постройка, уничтожен гараж. Также повреждены газопроводы и линии электропередачи.
По словам Лисака, на Никопольщине было громко из-за ударов русской артиллерии и дронов-камикадзе. Кроме Никополя, под удар захватчиков попали Марганецкая и Красногригорьевская общины.
Как сообщалось, ночью в Запорожье раздались взрывы. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников в регионе.