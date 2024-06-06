В Днепропетровской области российский дрон попал в рейсовый автобус: что известно

Российские оккупационные войска атаковали беспилотниками Никополь в Днепропетровской области. Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Возник пожар.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В результате атаки дрона пострадали находившиеся внутри пассажиры — это мужчины 52, 65 и 73 лет, а также 38-летняя женщина.

Кроме того, из-за ударов оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, три частных дома, хозяйственная постройка, уничтожен гараж. Также повреждены газопроводы и линии электропередачи.

Ночью Никополь атаковали беспилотники. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

По словам Лисака, на Никопольщине было громко из-за ударов русской артиллерии и дронов-камикадзе. Кроме Никополя, под удар захватчиков попали Марганецкая и Красногригорьевская общины.

Как сообщалось, ночью в Запорожье раздались взрывы. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников в регионе.

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