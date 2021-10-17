В Днепропетровской области скорая столкнулась с маршруткой: 6 человек пострадали (фото)

В Днепропетровской области скорая столкнулась с маршруткой: 6 человек пострадали (фото)

Все пострадавшие — пассажиры маршрутки.

В субботу, 16 октября, в поселке Подлужье Днепропетровской области столкнулись маршрутка и быстрая. В результате ДТП пострадали шесть человек.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины, сообщение об аварии спасатели получили в 19:49.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие на 340 километре автодороги национального значения Н-08 с участием маршрутного микроавтобуса Volkswagen LT-35, который двигался по маршруту "Кременчуг-Днепр" и автомобиля экстренной медицинской помощи Citroen Jumper", — говорится в сообщении.

От удара Volkswagen съехал в кювет и перевернулся на бок. В момент столкновения в маршрутке находилось 11 человек, а в скорой три работника экстренной помощи.

"В результате ДТП пострадали шесть пассажиров маршрутного такси", — рассказали в ГСЧС.

Трое пострадавших женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двух пострадавших мужчин 1983 года рождения госпитализировали в Каменскую городскую больницу скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

Предварительно, у всех пострадавших травмы легкой степени тяжести (ушиб разных частей тела).

Еще одна пострадавшая 21-летняя женщина от госпитализации отказалась.

Сейчас детали ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, во Львовской области легковушка влетела в фуру, в результате ДТП погибли два человека.

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