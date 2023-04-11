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В Днепропетровской области спасатели освободили щенка, упавшего в колодец

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
95
Время на прочтение
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В Днепропетровской области спасатели освободили щенка, упавшего в колодец

Спасатели освободили щенка из колодца / Фото: ГСЧС Украины

Животное оказалось в узком 5-метровом колодце.

В Днепропетровской области чрезвычайники спасли щенка, упавшего в колодец. Инцидент произошел на территории частного дома в селе Котовка Новомосковского района.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

"Когда чрезвычайники прибыли на вызов, то увидели, что собачка находится в узком пустом колодце, глубиной ориентировочно 5 метров", — говорится в сообщении.

Чтобы помочь животному, спасатели использовали специальное снаряжение и подручные средства. В итоге целого и невредимого щенка подняли на поверхность и передали владельцу.

Ранее мы сообщали, как американские пожарные спасли собаку, которая залезла в моторный отсек автомобиля.

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Дата публикации
Просмотры
95
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