В Днепропетровской области спасатели освободили щенка, упавшего в колодец

В Днепропетровской области чрезвычайники спасли щенка, упавшего в колодец. Инцидент произошел на территории частного дома в селе Котовка Новомосковского района.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

"Когда чрезвычайники прибыли на вызов, то увидели, что собачка находится в узком пустом колодце, глубиной ориентировочно 5 метров", — говорится в сообщении.

Чтобы помочь животному, спасатели использовали специальное снаряжение и подручные средства. В итоге целого и невредимого щенка подняли на поверхность и передали владельцу.

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