В Днепропетровской области спасатели залили пеной всю улицу: что случилось

Сам водитель не пострадал, а вот от его микроавтобуса остался разве что корпус.
В Днепропетровской области на улице Запорожченко поселка Юрьевка Павлоградского района. вспыхнул микроавтобус. Водитель успел выскочить пока огонь охватил его автомобиль.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
В Днепропетровской тушили микроавтобус, спасатели залили пеной целую улицу.
Водитель транспортного средства остановился по делам, как вдруг вспыхнул моторный отсек. Пламя быстро охватило салон микроавтобуса.
Сам водитель не пострадал. Очевидцы вызвали спасателей. Те приехали очень быстро и буквально за десять минут специальной пеной погасили пожар. Однако от микроавтобуса остался разве корпус и колеса.
Напомним, что в Киеве арестовали жительницу Марганца Днепропетровской области, которая скрывалась от следствия после гибели в пожаре ее двоих детей.