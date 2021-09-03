Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Днепропетровской области спасатели залили пеной всю улицу: что случилось

Дата публикации
Просмотры
210
В Днепропетровской области спасатели залили пеной всю улицу: что случилось

Сам водитель не пострадал, а вот от его микроавтобуса остался разве что корпус.

В Днепропетровской области на улице Запорожченко поселка Юрьевка Павлоградского района. вспыхнул микроавтобус. Водитель успел выскочить пока огонь охватил его автомобиль.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В Днепропетровской тушили микроавтобус, спасатели залили пеной целую улицу.

Водитель транспортного средства остановился по делам, как вдруг вспыхнул моторный отсек. Пламя быстро охватило салон микроавтобуса.

©

Сам водитель не пострадал. Очевидцы вызвали спасателей. Те приехали очень быстро и буквально за десять минут специальной пеной погасили пожар. Однако от микроавтобуса остался разве корпус и колеса.

Новости Украины: в Днепропетровской области сгорел микроавтобус

Новости Украины: в Днепропетровской области сгорел микроавтобус

Напомним, что в Киеве арестовали жительницу Марганца Днепропетровской области, которая скрывалась от следствия после гибели в пожаре ее двоих детей.

Следующая публикация