В Днепропетровской области стабилизировали энергосистему: возвращаются к графикам отключений

Энергетикам Днепропетровской области удалось стабилизировать энергосистему региона после атак российской армии. Область возвращается к графикам отключений.

Об этом заявил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Более пяти суток непрерывной работы и энергетикам удалось более-менее стабилизировать систему", — подчеркнул он.

Отмечается, что вся критическая инфраструктура, а также подключены водопроводы и котельные. "Они работают в штатном режиме. Поступает электричество и в дома", — написал Резниченко.

По словам главы ОВА, в регионе действуют три очереди: две — с электричеством, а одну — обесточивают. В жилые дома электричество будут подавать на пять часов, а выключать на четыре часа. Впрочем, при дефиците мощности могут применить более длительные отключения.



"Тотальная экономия остается трендом этой зимы. Пользуемся электроприборами поочередно и максимально экономим. Выключаем все лишнее. Повсюду. Дома и на работе. Так помогаем стране и самим себе. Победим зиму вместе", — призвал Резниченко.

Напомним, по состоянию на утро среды, 21 декабря, в Украине сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения из-за поврежденных обстрелов сети. Лимиты потребления доведены до всех областей, а их превышение приводит к аварийным отключениям.

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