В Днепропетровской области старшеклассница попала под грузовой поезд: детали трагедии

Девушку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.
В Днепропетровской области шестнадцатилетняя старшеклассница, которая была в наушниках, попала под грузовой поезд, поскольку не услышала его приближение.
Об этом сообщила пресс-служба Приднепровской железной дороги.
"Девушка в неустановленном месте переходила колею в наушниках. В крайне тяжелом состоянии ее доставили в одну из городских больниц", – говорится в сообщении.
Железнодорожники подчеркнули, что это не редкий случай, когда пешеход не "услышал" опасность.
Они также отмечают: пересечение путей в наушниках является одной из основных причин несчастных случаев на железной дороге, поскольку это мешает услышать сигналы или приближение поезда. Они советуют:
- Переходить колеи только в специально обустроенных местах.
- Снимать наушники перед пересечением путей.
- Быть внимательным и смотреть по сторонам во время перехода.
Напомним, 30 сентября в Киеве на станции метро "Вокзальная" женщина оказалась под поездом, но выжила.
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