В Днепропетровской области столкнулись автомобиль и микроавтобус: 2 погибших, 8 раненых (фото)

Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

В поселке Покровск Никопольского района Днепропетровской области в понедельник, 21 июня, произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.

Авария произошла в 7:15 ч. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ, выезжая с второстепенной дороги на перекресток, не пропустил микроавтобус Mercedes Sprinter. Из-за этого произошло столкновение.

На месте аварии погибли двое пассажиров, которые ехали в микроавтобусе. 24-летний водитель ВАЗ и его 21-летняя пассажирка получили травмы. Пострадало также еще 6 пассажиров автобуса.

На месте аварии работали следователи. Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителя ВАЗ уже задержаны.

В ГСЧС в Днепропетровской области добавили, что среди пострадавших также двое детей. На месте происшествия также работали спасатели.

Напомним, в Ужгороде столкнулись рейсовый автобус и автомобиль.

Ужасное ДТП на конечной остановке в Луцке: пьяная водитель направила троллейбус в бетонный забор

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку